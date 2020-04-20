Игроки и тренеры Челси согласились на снижение зарплат

«Челси» договорился с игроками и тренерами клуба о снижении зарплат.

Как сообщает Daily Mail, зарплата игроков будет снижена на 10 процентов на протяжении четырех месяцев, начиная с мая.

Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард согласился на снижение оклада на 25 процентов.

Напомним, что сезон АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Ранее футболисты «Вест Хэма» согласились на снижение зарплат.