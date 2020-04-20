Игроки и тренеры Челси согласились на снижение зарплат

«Челси» договорился с игроками и тренерами клуба о снижении зарплат.
Как сообщает Daily Mail, зарплата игроков будет снижена на 10 процентов на протяжении четырех месяцев, начиная с мая.
Главный тренер команды Фрэнк Лэмпард согласился на снижение оклада на 25 процентов.
Напомним, что сезон АПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Ранее футболисты «Вест Хэма» согласились на снижение зарплат.
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Источник — Daily Mail
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