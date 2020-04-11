Футболисты Вест Хэма согласились на снижение зарплат

В «Вест Хэме» объявили о сокращении зарплат во время паузы в чемпионате Англии.

Ранее на сокращение согласился главный тренер Дэвид Мойес, президент Каррен Брэйди и финансовый директор Энди Моллетт.

На сокращение также пошли и футболисты первой команды.

У всех зарплата будет урезана на 30%.