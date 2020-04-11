Футболисты Вест Хэма согласились на снижение зарплат

В «Вест Хэме» объявили о сокращении зарплат во время паузы в чемпионате Англии.
Ранее на сокращение согласился главный тренер Дэвид Мойес, президент Каррен Брэйди и финансовый директор Энди Моллетт.
На сокращение также пошли и футболисты первой команды.
У всех зарплата будет урезана на 30%.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Вест Хэм
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.