Главный тренер команды Ярмоленко согласился на снижение зарплаты

Дэвид Мойес во время карантина будет получать в «Вест Хэме» на 30% меньше

  • 06.04.2020 15:59
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Главный тренер команды Ярмоленко согласился на снижение зарплаты
© ФК Вест Хэм. Дэвид Мойес

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес добровольно согласился на сокращение зарплаты. Наставник лондонского клуба, в котором играет украинец Андрей Ярмоленко, отказался от 30 процентов дохода, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.
 
Сообщается, что Мойес стал уже третьим тренером в АПЛ, который пошел на понижение зарплаты в сложившейся сложной ситуации. Ранее это сделали Эдди Хау («Борнмут») и Грэм Поттер («Брайтон»).
 
Отмечается, что владельцы «Вест Хэма» не будут отправлять сотрудников в отпуск, а наоборот планируют дополнительно вложить в клуб 30 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что у восьми игроков «Вест Хэма» выявлены симптомы коронавируса.

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Источник — The Guardian

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