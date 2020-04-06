Главный тренер команды Ярмоленко согласился на снижение зарплаты

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес добровольно согласился на сокращение зарплаты. Наставник лондонского клуба, в котором играет украинец Андрей Ярмоленко, отказался от 30 процентов дохода, чтобы помочь клубу преодолеть финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.



Сообщается, что Мойес стал уже третьим тренером в АПЛ, который пошел на понижение зарплаты в сложившейся сложной ситуации. Ранее это сделали Эдди Хау («Борнмут») и Грэм Поттер («Брайтон»).



Отмечается, что владельцы «Вест Хэма» не будут отправлять сотрудников в отпуск, а наоборот планируют дополнительно вложить в клуб 30 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что у восьми игроков «Вест Хэма» выявлены симптомы коронавируса.