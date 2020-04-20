Джейдон Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед

Вскоре игрок «Боруссии» вернется в Англию

  • 20.04.2020 07:19
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Джейдон Санчо согласовал контракт с Манчестер Юнайтед
© ФК Боруссия Дортмунд. Джейдон Санчо

Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Sun, стороны обсудили все нюансы до мелких подробностей. Теперь МЮ предстоит провести переговоры с «Боруссией» о трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что клуб из Дортмунда не собирается отпускать своего игрока дешевле, чем за 130 млн евро.

В этом сезоне Бундеслиги Санчо принял участие в 23 матчах, забив 14 мячей и сделав 15 результативных передач.

 

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Источник — The Sun

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