Один из лидеров дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо согласовал контракт с «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает The Sun, стороны обсудили все нюансы до мелких подробностей. Теперь МЮ предстоит провести переговоры с «Боруссией» о трансфере футболиста.
Ранее сообщалось, что клуб из Дортмунда не собирается отпускать своего игрока дешевле, чем за 130 млн евро.
В этом сезоне Бундеслиги Санчо принял участие в 23 матчах, забив 14 мячей и сделав 15 результативных передач.
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Источник — The Sun
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