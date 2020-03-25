Боруссия Дортмунд повесила ценник на Санчо

Лидер «Боруссии» Джейдон Санчо привлек к себе внимание ряда европейских грандов, включая «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Однако клуб из Дортмунда не собирается отпускать своего игрока дешевле, чем за 130 млн евро.
При этом сам Санчо не горит желанием покидать «Боруссию» и, вполне возможно, останется в клубе на следующий сезон.
Ранее Санчо был признан лучшим игроком февраля в Бундеслиге.
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