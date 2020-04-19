Владислав ГЕЛЬЗИН: «Нужно находить средства для содержания клуба»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о сложностях клуба из-за приостановки чемпионата.
«Нужно находить средства для содержания клуба. В этой ситуации сложно, когда чемпионат не играется, спонсоры отказываются, у них свои причины на это.
Если ситуация затянется, дальше будет сложно содержать клуб в том виде, как раньше», — сказал Гельзин.
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Источник — Динамомания
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