Владислав ГЕЛЬЗИН: «Нужно находить средства для содержания клуба»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин рассказал о сложностях клуба из-за приостановки чемпионата.

«Нужно находить средства для содержания клуба. В этой ситуации сложно, когда чемпионат не играется, спонсоры отказываются, у них свои причины на это.

Если ситуация затянется, дальше будет сложно содержать клуб в том виде, как раньше», — сказал Гельзин.