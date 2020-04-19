Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, хочу ли ехать в Китай в ближайшие два года»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на ее желание ехать на турниры в Китай.



«Возможно, еще сыграем в теннис в этом году, но после сентября. Все страны по-разному организуют карантин, из-за этого все затянется надолго. Может быть, до октября. Китай уже более-менее очухался, может быть, там нам предложат сыграть, но не знаю, хочу ли туда ехать в ближайшие два года.



Если честно, вся эта ситуация очень сильно их подкосила», – сказала Свитолина.

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