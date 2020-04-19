Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, хочу ли ехать в Китай в ближайшие два года»

Украинская теннисистка считает, что пандемия коронавируса очень сильно подкосила КНР

  • 19.04.2020 19:22
  • 216 просмотров
  • 1 комментарий
Элина СВИТОЛИНА: «Не знаю, хочу ли ехать в Китай в ближайшие два года»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, как пандемия коронавируса повлияла на ее желание ехать на турниры в Китай.
 
«Возможно, еще сыграем в теннис в этом году, но после сентября. Все страны по-разному организуют карантин, из-за этого все затянется надолго. Может быть, до октября. Китай уже более-менее очухался, может быть, там нам предложат сыграть, но не знаю, хочу ли туда ехать в ближайшие два года.
 
Если честно, вся эта ситуация очень сильно их подкосила», – сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 19.04.2020 20:07
    0
    На двести процентов уверен, Свитка, шо первый турнир как раз таки в году будет в Ухане, Потом Пекин. Никаких Гаросов, Уимблдонов перенесенных не будет. Начнете с Уханя, потом Пекин. А потом уже рукой подать и новый сезон. Так что если захочешь играть, поедешь в Китай. Не очкуй, там теперь безопеснее всего.
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    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 19.04.2020 20:07
    0
    На двести процентов уверен, Свитка, шо первый турнир как раз таки в году будет в Ухане, Потом Пекин. Никаких Гаросов, Уимблдонов перенесенных не будет. Начнете с Уханя, потом Пекин. А потом уже рукой подать и новый сезон. Так что если захочешь играть, поедешь в Китай. Не очкуй, там теперь безопеснее всего.
    Ссылка
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