Элина СВИТОЛИНА: «Когда отменили Индиан-Уэллс, у меня наступил шок»

Украинская теннисистка – о том, как покидала территорию США

  • 19.04.2020 18:55
  • 268 просмотров
  • 2 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Когда отменили Индиан-Уэллс, у меня наступил шок»
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина поведала интересную историю о том, как она покидала США после отмены турниров в Индиан-Уэллсе и Майами.
 
«В конце награждения на турнире в Монтеррее (Мексика - прим.) ко мне подошел Энди (Энди Беттлс, тренер Свитолиной – прим.) и сказал, что у него есть какая-то невероятная новость. Я говорю: «Да ладно?» – мол, что ты мне рассказываешь, а он: «Да, отменили Индиан-Уэллс». У меня наступил шок, это было одно из первых отмененных спортивных мероприятий. Это в голове не укладывалось.
 
Я вышла с корта, а у меня уже тысяча сообщений не с поздравлениями, а о том, что с Индиан-Уэллс. Потому что родители только прилетели в Лос-Анджелес и Гаэль был там. Нужно было что-то решать, ведь у меня на руках уже были билеты в Лос-Анджелес.
 
Потом еще одна новость поступила, что если мы не улетим в Европу сейчас, то потом вообще не сможем покинуть Штаты. Я сразу же взяла билеты в Европу, на следующее утро стояла на чек-ине в аэропорту, когда из WTA пришло сообщение, что если мы улетим в Европу, то не сможем прилететь на турнир в Майами. Нам сказали, чтобы мы сидели еще полторы недели, потому что турнир в Майами точно будет.
 
Мне пришлось сдать этот билет, после чего я прилетела в Лос-Анджелес, и, просидев там два с половиной дня, нам сказали, что нужно быстро улетать, потому что закроют границы США. Мы поехали в отель, собрали сумки за 10 минут, купили одни из последних билетов прямо в аэропорту. Хорошо, что мы узнали об этом до того, как узнали все остальные. Иначе нам было бы труднее улететь», – сказала Свитолина.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 19.04.2020 20:03
    0
    шо первый турнир WTA будет в Ухане в этом году. Вот поверьте моему слову. Пока все так складывается. Никаких Гаросов в октябре не будет. Азиаткая серия Ухань- Пекин и погнали.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 19.04.2020 20:01
    0
    На двести процентов уверен, Свитка,
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 19.04.2020 20:03
    0
    шо первый турнир WTA будет в Ухане в этом году. Вот поверьте моему слову. Пока все так складывается. Никаких Гаросов в октябре не будет. Азиаткая серия Ухань- Пекин и погнали.
    Ссылка
    Александр Шевченко
      Александр Шевченко, 19.04.2020 20:01
    0
    На двести процентов уверен, Свитка,
    Ссылка
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