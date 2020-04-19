Максим ЧЕХ: «Чем больше простой — тем дольше набирать кондиции»

Полузащитник «Мариуполя» и молодежной сборной Украины Максим Чех рассказал, как проводит время на карантине.

— Максим, как удается поддерживать форму на карантине в связи с вынужденной приостановкой чемпионата Украины?

— В городе делать нечего, поэтому уехал из Мариуполя поближе к родителям. Я в 100 километрах от города, тут спокойно и есть возможность поддерживать форму, выполняя задания, которые нам дал тренерский штаб. Беговая работа, есть мяч, поэтому по возможности все получается.

— Форму быстро наберете, чтобы возобновить чемпионат?

— Посмотрим. Пока еще непонятно, сколько продлится пауза. Чем больше простой, тем быстрее придется потом набирать кондиции.

— На карантине есть время уделить внимание своему хобби.

— Кроме фильмов, играю в FIFA на Play Station.

— Как успехи?

— Если честно, не очень. У нас слабая команда.