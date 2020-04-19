Максим ЧЕХ: «Чем больше простой — тем дольше набирать кондиции»

Футболист «Мариуполя» рассказал, чем занимается на карантине

  • 19.04.2020 18:28
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Максим ЧЕХ: «Чем больше простой — тем дольше набирать кондиции»
© ФК Мариуполь. Максим Чех

Полузащитник «Мариуполя» и молодежной сборной Украины Максим Чех рассказал, как проводит время на карантине.

— Максим, как удается поддерживать форму на карантине в связи с вынужденной приостановкой чемпионата Украины?
— В городе делать нечего, поэтому уехал из Мариуполя поближе к родителям. Я в 100 километрах от города, тут спокойно и есть возможность поддерживать форму, выполняя задания, которые нам дал тренерский штаб. Беговая работа, есть мяч, поэтому по возможности все получается.

— Форму быстро наберете, чтобы возобновить чемпионат?
— Посмотрим. Пока еще непонятно, сколько продлится пауза. Чем больше простой, тем быстрее придется потом набирать кондиции.

— На карантине есть время уделить внимание своему хобби.
— Кроме фильмов, играю в FIFA на Play Station.

— Как успехи?
— Если честно, не очень. У нас слабая команда.

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Источник — zbirna.com

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