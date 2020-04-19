Горан САБЛИЧ: «В Динамо переходил с хронической травмой колена»

Хорватский защитник рассказал, почему так мало играл в составе киевского клуба

  • 19.04.2020 17:35
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Горан САБЛИЧ: «В Динамо переходил с хронической травмой колена»
© ФК Динамо Киев. Горан Саблич (справа)

Хорват Горан Саблич, который провел в киевском «Динамо» восемь лет, рассказал, почему за это время сыграл всего чуть более сотни матчей в составе столичного клуба.
 
- На момент прихода в «Динамо» у тебя были уже чемпионские медали и завоеванный Кубок Хорватии, но поначалу играл очень редко. Руки не опускались?
- Никогда такого не было. Я понимал, что «Динамо» уровнем намного выше, чем «Хайдук», да и проблемы со здоровьем преследовали меня на протяжении всей карьеры. Намучился я с правым коленом прилично, из-за чего часто не получалось показать все, на что способен. А конкуренция в «Динамо» всегда была серьезная, поэтому и сыграл в итоге не так много матчей, как хотелось бы. Да и тренировочный процесс давался тяжело, многие упражнения терпел через боль. Если так посчитать, то за почти 15 лет карьеры я пару раз прошел полностью тренировочные сборы.
 
- А когда ты получил эту злосчастную травму?
- В 17 лет первый раз, играя за юношескую команду «Хайдука», порвал крестообразные связки. На тот момент восстановился быстро, уже в 18 лет начал играть в основном составе. Но травма переросла в хроническую, и в итоге за все время пришлось перенести четыре операции. Из-за проблем с коленом и завершил карьеру довольно рано, в 32 года. Очень жаль, что все так сложилось, ведь если бы не эта травма, то, уверен, смог бы дать намного больше и «Динамо», и сборной Хорватии.
 
- С кем из динамовских тренеров тебе работалось наиболее комфортно?
- Ничего не могу сказать плохого ни о ком из тренеров, которых я застал в «Динамо». У Михайличенко, Демьяненко, Сабо, Буряка была динамовская философия, а вот у Семина и Газзаева был другой подход к футболу. Больше всего я играл под руководством Сабо и Семине, но это не означает, что именно эти тренеры были наиболее комфортные для меня. Количество игрового времени, которое я проводил на поле, всегда зависело от моего физического состояния и игровой формы. Плюс всегда присутствовала здоровая конкуренция.

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Источник — ФК Динамо Киев

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