ВИДЕО. Как вратари проводят время на самоизоляции

Во время карантина профессиональным спортсменам, особенно игровых видов спорта, очень сложно поддерживать себя в надлежащей форме.

Но выход всегда можно найти, что и подтверждает главный герой данного ролика.

«Когда кто-то спрашивает, пропускаю ли я тренировки», – гласит подпись к видео.

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