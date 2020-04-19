ВИДЕО. Как вратари проводят время на самоизоляции

Во время карантина профессиональным спортсменам, особенно игровых видов спорта, очень сложно поддерживать себя в надлежащей форме.
Но выход всегда можно найти, что и подтверждает главный герой данного ролика.
«Когда кто-то спрашивает, пропускаю ли я тренировки», – гласит подпись к видео.
ВИДЕО. Не умею завязывать галстук. Клопп рассказал, что делает на карантине
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Источник — Sport.ua
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