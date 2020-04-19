ВИДЕО. Марта Костюк сыграла с сестрой Зоряной в Угадай мелодию

Марта Костюк вместе с сестрой Зоряной записали совместный видеоролик, в котором сыграли в игру «Угадай мелодию».
Суть соревнования заключалась в том, чтобы первым узнать песню, которая звучит в данный момент.
«Зоряна слишком серьезно восприняла игру», – написала Марта в инстаграме.
Отметим, что Зоряна также занимается теннисом.
Ранее Марта Костюк поздравила всех с Пасхой.
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Источник — Instagram
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