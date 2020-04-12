ФОТО. Марта Костюк поздравила всех с Пасхой

Украинская теннисистка Марта Костюк поздравила всех своих поклонников с праздником Пасхи.
«Христос Воскрес! Пусть Господь благословит Вас», – написала 17-летняя украинка в Инстаграм.
ВИДЕО. Грабли вместо ракетки. Чем занимается Костюк во время карантина
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Источник — Sport.ua
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