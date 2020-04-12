ФОТО. Марта Костюк поздравила всех с Пасхой

Украинская теннисистка передает своим подписчикам позитивные эмоции

  • 12.04.2020 16:43
  • 544 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Марта Костюк поздравила всех с Пасхой
© WTA. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк поздравила всех своих поклонников с праздником Пасхи.

«Христос Воскрес! Пусть Господь благословит Вас», – написала 17-летняя украинка в Инстаграм.

ВИДЕО. Грабли вместо ракетки. Чем занимается Костюк во время карантина

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    ihor7003
    online
      ihor7003, 12.04.2020 17:07
    -1
    Она католик???
    Ссылка
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