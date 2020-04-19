БЕЗУС: «Впервые попробовал приготовить уху на костре. Вроде получилось»

29-летний хавбек бельгийского «Гента» и национальной сборной Украины Роман Безус рассказал, чем занимается на карантине в связи с пандемией коронавируса.

— Меры безопасности в Бельгии сейчас по-прежнему максимальные?

— Как сказать. Сначала мы занимались раз в неделю, а в последние время у нас уже два занятия за семь дней. А что касается мер безопасности, то они не такие жесткие как, к примеру, в Украине. На улицах можно ходить без масок. Мы живем за городом и когда вечером прогуливаемся, то люди катаются на велосипедах, просто дышат воздухом.

— Каков твой распорядок дня?

— Просыпались где-то в 10 утра, завтракали, делали с детьми уроки, потом пробежка со старшим сыном, снова уроки, обед, тихий час, свободное время для каждого (улыбается), ужин и вечерняя прогулка. Примерно, так. А сейчас во время каникул появилось больше времени на игры с детьми, катание на велосипедах.

— В соцсетях видел, что ты и в животноводческом деле мастер.

— (Смеется.) Это когда из-за карантина сносит голову, иногда для развлечения делаю такие снимки.

— Во время карантина ничего нового не освоил. К примеру, стал домашним поваром.

— Было дело. Впервые попробовал приготовить уху на костре. Вроде получилось (улыбается). Недавно помогал сыну писать стих на английском, чего раньше никогда не делал. Основная нагрузка в этом деле легла, конечно, на меня, но ничего, справились.

ФОТО. Безус проводит карантин с коровами