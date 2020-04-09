ФОТО. Безус проводит карантин с коровами

Украинский футболист назвал их главной достопримечательностью

  • 09.04.2020 08:45
  • 1387 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Безус проводит карантин с коровами
© ФК Гент. Роман Безус

29-летний хавбек бельгийского «Гента» и национальной сборной Украины Роман Безус поделился со своими подписчиками фото, на котором проводит карантин в компании коров.

 

 

«В детстве было большим приключением и радостью пасти коров! Сейчас они наша главная достопримечательность», - написал Безус.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 09.04.2020 08:54
    +4
    написали бы "с телками" для интриги) ну и для трафика
    Ссылка
    KIEWADIM
      KIEWADIM, 09.04.2020 08:54
    +4
    написали бы "с телками" для интриги) ну и для трафика
    Ссылка
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