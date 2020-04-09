ФОТО. Безус проводит карантин с коровами

29-летний хавбек бельгийского «Гента» и национальной сборной Украины Роман Безус поделился со своими подписчиками фото, на котором проводит карантин в компании коров.
«В детстве было большим приключением и радостью пасти коров! Сейчас они наша главная достопримечательность», - написал Безус.
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Источник — Sport.ua
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