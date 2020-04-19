Игорь ХАРАТИН: «Прошу комментаторов в моей фамилии делать ударение на «и»

Украинский хавбек «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал, какое правильное ударение в его фамилии.

– Какое правильное ударение в твоей фамилии?

– Правильно ударение на «и». Тем более если мы говорим на украинском языке. Когда переехал в Киев 10 лет назад, все меня начали называть с ударением на вторую «а». В первое время очень дико звучало для меня. Мне тяжело было принять этот факт.

В первое время я поправлял. Первый год точно. Но потом я понял, что без шансов. Когда люди ко мне обращаются на украинском языке, говорю, что ударение на «и». А если на русском, пусть уже делают ударение на вторую «а». Прошу комментаторов делать ударение на «и».

Напомним, ранее Харатин намекнул на возвращение в «Динамо».