Игорь ХАРАТИН: «Прошу комментаторов в моей фамилии делать ударение на «и»

Полузащитник «Ференцвароша» – о своей фамилии

  • 19.04.2020 11:17
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Игорь ХАРАТИН: «Прошу комментаторов в моей фамилии делать ударение на «и»
© fradi.hu. Игорь Харатин

Украинский хавбек «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал, какое правильное ударение в его фамилии.

– Какое правильное ударение в твоей фамилии?
– Правильно ударение на «и». Тем более если мы говорим на украинском языке. Когда переехал в Киев 10 лет назад, все меня начали называть с ударением на вторую «а». В первое время очень дико звучало для меня. Мне тяжело было принять этот факт.

В первое время я поправлял. Первый год точно. Но потом я понял, что без шансов. Когда люди ко мне обращаются на украинском языке, говорю, что ударение на «и». А если на русском, пусть уже делают ударение на вторую «а». Прошу комментаторов делать ударение на «и».

Напомним, ранее Харатин намекнул на возвращение в «Динамо».

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Источник — Трибуна

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