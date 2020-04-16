Харатин намекнул на возвращение в Динамо

Также хавбек «Ференцвароша» рассказал, почему покинул киевский клуб

  • 16.04.2020 09:22
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Харатин намекнул на возвращение в Динамо
© fradi.hu

Полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал о том, почему покинул «Динамо» в 2016 году:

«Я сам решил уйти. Я понимал, в какой я команде, какие конкуренты на моей позиции. А я такой, что уже сегодня-завтра хотел играть, причем в Лиге чемпионов, в финале, грубо говоря. Такой вот характер. Так я решил.

С одной стороны, возможно, это моя ошибка. Возможно, я бы играл, кто знает. А, возможно, нет. Мне нужно было бы пройти весь этот путь, понять, что нужно чуть-чуть спуститься с небес на землю, работать, показывать и доказывать, а не рассказывать.

Конечно, я болею за «Динамо», смотрю все матчи. Я 10 лет был в структуре этого клуба. Это родная для меня команда, которая меня воспитала. Я очень благодарен этому клубу. Мы не знаем, что будет завтра, но, возможно, будет и так, что я окажусь в «Динамо». Я не знаю».

Ранее Харатин рассказал о том, как побывал на просмотре в пяти немецких клубах.

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Источник — Трибуна

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