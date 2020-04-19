Жена Реброва: «Ничего романтичного на карантине у нас не происходит»

Анна Реброва рассказала о том, как проводит карантин в Венгрии

  • 19.04.2020 09:48
  • 941 просмотр
  • 1 комментарий
Жена Реброва: «Ничего романтичного на карантине у нас не происходит»
© Instagram

Жена украинского тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва Анна рассказала о «подвешенном» состоянии чемпионата Венгрии. Пока власти не решили, что делать с футбольным первенством.

– Когда в Венгрии планируют возобновлять чемпионат и возвращаться к традиционному режиму?
– Пока ничего не известно. Никто не дает никаких прогнозов. Один из вариантов - завершение чемпионата с нынешними результатами. 

В Венгрии люди серьезно относятся к ситуации с коронавирусом. Повсюду пустые дороги, в супермаркетах все люди в масках и перчатках, соблюдают дистанцию.

Больше всего скучаю по Киеву: там мои родители и Сергея. Я привыкла праздновать Пасху в столице Украины и уже не могу усидеть в Будапеште, в отличие от супруга.

Ничего романтичного на карантине у нас не происходит. Можем посмотреть фильм или выпить по бокалу белого вина. Хочу его вырвать после карантина в заграничную поездку, но супруг отказывается. Говорит, что сразу начнется второй сезон, - уверяет Анна Реброва.

Напомним, «Ференцварош», за который выступают украинцы Харатин и Зубков, а тренирует Сергей Ребров, идет на первом месте чемпионата Венгрии, опережая «Фехервар» Ивана Петряка на два балла.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.04.2020 10:34
    0
    Ничего романтичного на карантине у нас не происходит.
    -------------------
    Ясно, Серёга больше внимания уделять не стал.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.04.2020 10:34
    0
    Ничего романтичного на карантине у нас не происходит.
    -------------------
    Ясно, Серёга больше внимания уделять не стал.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности