Жена Реброва: «Ничего романтичного на карантине у нас не происходит»

Жена украинского тренера «Ференцвароша» Сергея Реброва Анна рассказала о «подвешенном» состоянии чемпионата Венгрии. Пока власти не решили, что делать с футбольным первенством.

– Когда в Венгрии планируют возобновлять чемпионат и возвращаться к традиционному режиму?

– Пока ничего не известно. Никто не дает никаких прогнозов. Один из вариантов - завершение чемпионата с нынешними результатами.

В Венгрии люди серьезно относятся к ситуации с коронавирусом. Повсюду пустые дороги, в супермаркетах все люди в масках и перчатках, соблюдают дистанцию.

Больше всего скучаю по Киеву: там мои родители и Сергея. Я привыкла праздновать Пасху в столице Украины и уже не могу усидеть в Будапеште, в отличие от супруга.

Ничего романтичного на карантине у нас не происходит. Можем посмотреть фильм или выпить по бокалу белого вина. Хочу его вырвать после карантина в заграничную поездку, но супруг отказывается. Говорит, что сразу начнется второй сезон, - уверяет Анна Реброва.

Напомним, «Ференцварош», за который выступают украинцы Харатин и Зубков, а тренирует Сергей Ребров, идет на первом месте чемпионата Венгрии, опережая «Фехервар» Ивана Петряка на два балла.