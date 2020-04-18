БАТЭ – Торпедо-БелАЗ – 0:0. Фэйл Нехайчика. Видеообзор матча

18 апреля в последнем матче 5-го тура чемпионата Беларуси вничью сыграли команды БАТЭ Борисов и «Торпедо-БелАЗ» Жодино.
На 41-й минуте Павел Нехайчик не реализовал пенальти для хозяев поля, отправив мяч выше ворот.
Смотрите видеообзор матча БАТЭ Борисов – «Торпедо-БелАЗ» Жодино – 0:0.
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Источник — YouTube
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