БАТЭ не сумел одолеть Торпедо-БелАЗ. Нехайчик запулил пенальти по воробьям

Теперь БАТЭ теперь занимает лишь 8-е место, «Торпедо-БелАЗ» входит в топ-3

  • 18.04.2020 21:56
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БАТЭ не сумел одолеть Торпедо-БелАЗ. Нехайчик запулил пенальти по воробьям
© БАТЭ. Павел Нехайчик

Сегодня, 18 апреля, прошел последний матч 5-го тура чемпионата Беларуси, в котором играли БАТЭ Борисов и «Торпедо-БелАЗ» Жодино.

Поединок завершился вничью со счетом 0:0. Многолетний лидер белорусского футбола не сумел обыграть соперника, имея множество голевых моментов. В одном из эпизодов первого тайма взятие ворот отменил арбитр, углядев офсайд. Кроме того, команда из Борисова не забила 11-метровый удар, Павел Нехайчик запулил пенальти по воробьям.

БАТЭ теперь занимает лишь 8-е место, набрав 7 очков в 5 матчах. «Торпедо-БелАЗ» входит в топ-3 чемпионата вместе со «Слуцком» и «Витебском» (по 10 баллов).

Чемпионат Беларуси. 5-й тур

БАТЭ Борисов – «Торпедо-БелАЗ» Жодино – 0:0

Нереализованный пенальти: Нехайчик, 53 (БАТЭ).

БАТЭ: Д.Щербицкий, Д.Бессмертный, З.Волков, Е.Филипенко, Б.Настич, С.Драгун, Е.Яблонский, В.Виллюмссон (Д.Бага, 86), П.Нехайчик (Н.Милич, 61), М.Скавыш (А.Сорока, 77), И.Стасевич (к).

Торпедо-БелАЗ»: В.Бушма, В.Устинов, Д.Яшин, М.Бордачев, Н.Степанов, К.Премудров, А.Хачатурян (к), М.Афанасьев (К.Леонович, 76), Габриэл Рамос, Д.Антилевский (В.Щербо, 88), Д.Юсов (Липе Велозу, 46).

Предупреждения: Афанасьев, 41, Яшин, 42, Устинов, 74.

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Источник — Sport.ua

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