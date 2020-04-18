В Германии лучше. Шюррле не вернется в российский клуб даже после карантина

Полузащитник Андре Шюррле, который арендован московским «Спартаком» из дортмундской «Боруссии», не собирается возвращаться в Россию, чтобы доигрывать сезон . Даже после того, как карантинные ограничения будут сняты.

Агент игрока Инго Хаспель пояснил: «Он хочет остаться со своей семьей. Эпидемия коронавируса показала, насколько сложно будет путешествовать между странами в ближайшем будущем».

Кроме того, московский клуб не собирается активировать опцию выкупа, прописанную в арендном соглашении Шюррле. 29-летний немец за «Спартак» во всех турнирах сыграл 18 матчей и забил 2 гола.