Дарио СРНА: «Мне было неприятно, ведь я хотел остаться в Кальяри»

Ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна, который в минувшем сезоне еще выступал в рядах «Кальяри», рассказал, почему не смог остаться в итальянском клубе, а также – о своей новой роли и обязанностях в стане «горняков».

«Я очень сожалею, что не имел возможности с достоинством уйти из «Кальяри» и проститься с болельщиками. После последнего матча против «Удинезе» они не пожелали обновить контракт, и я уехал в Хорватию. Мы не нашли согласия с руководством клуба. Мне было неприятно, ведь я хотел остаться. После я получил отличное предложение от своего родного клуба, и я принял его не задумываясь, даже не осознавая, что я перестану играть в футбол. Я не знаю, что буду делать в будущем, но мне нравится учиться и вкладывать свой опыт в эту новую для меня роль».

«В «Шахтере» я своего рода второй тренер и координатор команды. А еще я посол клуба. У меня все хорошо, это сложная роль, и я стараюсь вкладывать весь свой опыт даже в развитие атакующей игры команды. Я всегда на связи с президентом и топ-менеджментом клуба. Если «Шахтер» играет хорошо, это наша заслуга. В первой команде у нас сейчас много молодых игроков, а весной мы начали привлекать к играм еще больше перспективной молодежи», - рассказал Срна в интервью сagliarinews24.com.

Ранее Срна признался, что пишет автобиографию, которая вскоре должна быть готова.