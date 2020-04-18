Дарио СРНА: «Мне было неприятно, ведь я хотел остаться в Кальяри»

Хорват признался, что итальянский клуб не пожелал продлевать с ним соглашение

  • 18.04.2020 19:42
  • 1195 просмотров
  • 7 комментариев
Дарио СРНА: «Мне было неприятно, ведь я хотел остаться в Кальяри»
© ФК Шахтер. Дарио Срна

Ассистент главного тренера «Шахтера» Дарио Срна, который в минувшем сезоне еще выступал в рядах «Кальяри», рассказал, почему не смог остаться в итальянском клубе, а также – о своей новой роли и обязанностях в стане «горняков».

«Я очень сожалею, что не имел возможности с достоинством уйти из «Кальяри» и проститься с болельщиками. После последнего матча против «Удинезе» они не пожелали обновить контракт, и я уехал в Хорватию. Мы не нашли согласия с руководством клуба. Мне было неприятно, ведь я хотел остаться. После я получил отличное предложение от своего родного клуба, и я принял его не задумываясь, даже не осознавая, что я перестану играть в футбол. Я не знаю, что буду делать в будущем, но мне нравится учиться и вкладывать свой опыт в эту новую для меня роль».

«В «Шахтере» я своего рода второй тренер и координатор команды. А еще я посол клуба. У меня все хорошо, это сложная роль, и я стараюсь вкладывать весь свой опыт даже в развитие атакующей игры команды. Я всегда на связи с президентом и топ-менеджментом клуба. Если «Шахтер» играет хорошо, это наша заслуга. В первой команде у нас сейчас много молодых игроков, а весной мы начали привлекать к играм еще больше перспективной молодежи», - рассказал Срна в интервью сagliarinews24.com.

Ранее Срна признался, что пишет автобиографию, которая вскоре должна быть готова.

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(3 голоса)

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Комментарии
    Lion
    online
      Lion, 18.04.2020 21:03
    +1
    Zport., 18.04.2020 20:20
    Наркоманов нигде не любят
    Ты уже два дня распинаешся что люди заходят на ветку вашего недоклуба, так какого хрена сюда зашел.
    Это ветка об игроке Чемпиона.
    Не по адресу.
    Или вас будоражит от статей о Чемпионе!!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.04.2020 20:54
    +2
    Zport., 18.04.2020 20:20
    Наркоманов нигде не любят
    Конченый ордловец, тебе на всех шахтеров них ветках мёдом намазано!?
    Ссылка
    Evil
      Evil, 18.04.2020 20:34
    0
    kvv1404, 18.04.2020 20:03
    Удачі! Якщо Даріо стане таким самим тренером як був гравцем то буде супер. А загалом мені здається що разом з Шевчукрм вони склали би гарний тренерський тандем. Завадити може тільки питання особистих амбіцій кожного!
    шо ты мелеш вадо а? какой из этого нарика тренер? чему он может научить как сосать у рината?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 20:20
    +2
    Наркоманов нигде не любят
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.04.2020 20:11
    +1
    kvv1404, 18.04.2020 20:03
    Удачі! Якщо Даріо стане таким самим тренером як був гравцем то буде супер. А загалом мені здається що разом з Шевчукрм вони склали би гарний тренерський тандем. Завадити може тільки питання особистих амбіцій кожного!
    черти шо
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 18.04.2020 20:09
    +2
    Дарио хорошо соси у Рината,потому что прийдеться пересасывать
    Ссылка
    kvv1404
    online
      kvv1404, 18.04.2020 20:03
    -5
    Удачі! Якщо Даріо стане таким самим тренером як був гравцем то буде супер. А загалом мені здається що разом з Шевчукрм вони склали би гарний тренерський тандем. Завадити може тільки питання особистих амбіцій кожного!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 18.04.2020 20:54
    +2
    Zport., 18.04.2020 20:20
    Наркоманов нигде не любят
    Конченый ордловец, тебе на всех шахтеров них ветках мёдом намазано!?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 18.04.2020 20:20
    +2
    Наркоманов нигде не любят
    Ссылка
    Александр Бондарь
    online
      Александр Бондарь, 18.04.2020 20:09
    +2
    Дарио хорошо соси у Рината,потому что прийдеться пересасывать
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 18.04.2020 21:03
    +1
    Zport., 18.04.2020 20:20
    Наркоманов нигде не любят
    Ты уже два дня распинаешся что люди заходят на ветку вашего недоклуба, так какого хрена сюда зашел.
    Это ветка об игроке Чемпиона.
    Не по адресу.
    Или вас будоражит от статей о Чемпионе!!!
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 18.04.2020 20:11
    +1
    kvv1404, 18.04.2020 20:03
    Удачі! Якщо Даріо стане таким самим тренером як був гравцем то буде супер. А загалом мені здається що разом з Шевчукрм вони склали би гарний тренерський тандем. Завадити може тільки питання особистих амбіцій кожного!
    черти шо
    Ссылка
    Evil
      Evil, 18.04.2020 20:34
    0
    kvv1404, 18.04.2020 20:03
    Удачі! Якщо Даріо стане таким самим тренером як був гравцем то буде супер. А загалом мені здається що разом з Шевчукрм вони склали би гарний тренерський тандем. Завадити може тільки питання особистих амбіцій кожного!
    шо ты мелеш вадо а? какой из этого нарика тренер? чему он может научить как сосать у рината?
    Ссылка
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