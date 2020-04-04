Дарио СРНА: «Пишу автобиографию. Надеюсь, скоро закончу книгу»

Экс-игрок «Шахтера», а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна обещает вскоре выпустить свою автобиографию, где поделится эксклюзивными подробностями.

«Автобиография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, и нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать. Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает».

«Может быть, с помощью этой книги люди узнают меня с другой стороны», - сказал Срна.