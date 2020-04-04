Дарио СРНА: «Пишу автобиографию. Надеюсь, скоро закончу книгу»

Экс-игрок «Шахтера», а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна обещает вскоре выпустить свою автобиографию, где поделится эксклюзивными подробностями.
«Автобиография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, и нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать. Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает».
«Может быть, с помощью этой книги люди узнают меня с другой стороны», - сказал Срна.
Источник — ФК Шахтер Донецк
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Слышь , доходяги , а вам за минуса типо по 10 копеек доплачивают ?
Слышь , доходяги , а вам за минуса типо по 10 копеек доплачивают ?
То тебе наверное бурбас курьером методичку новую прислал , где написано что не надо на все неугодные комменты одинаковое количество минусов ставить
П -Принципиальность
А вообще смешно что ты уюе про слив заговорил , значит скоро свалишь как обычно
Я об этом
Я об этом
Но тебе простительно не знать значение слов что ты употребляешь
Я об этом
Но тебе простительно не знать значение слов что ты употребляешь
Я об этом
Я об этом
Но тебе простительно не знать значение слов что ты употребляешь
"The Croat is considered one of the best around in his position, and is a fantastic free-kick taker.
However, he has constantly refused overtures from Europe’s biggest clubs such as Chelsea and Bayern Munich, and stayed at Shakhtar since moving from Hajduk Split in 2003."
Почитайте известную во всем мире газету "The sun" https://www.google.com.ua/amp/s/www.thesun.co.uk/sport/football/2614027/loy
al-darijo-srna-rejects-barcelona-to-follow-his-heart-and-finish-career-at-sh
akhtar-donetsk/amp/?espv=1
И скажите о многих ли динамовцах европейские газеты писали "один из лучших...". Ответ - только о Шеве
Ох уж эти влажные закомплексованным фантазии джентельменов из-за гаражей
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.