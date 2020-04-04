Дарио СРНА: «Пишу автобиографию. Надеюсь, скоро закончу книгу»

Хорват обещает порадовать интересными историями

  • 04.04.2020 14:12
  • 434 просмотра
  • 44 комментария
Дарио СРНА: «Пишу автобиографию. Надеюсь, скоро закончу книгу»
© shakhtar.com

Экс-игрок «Шахтера», а ныне ассистент главного тренера Дарио Срна обещает вскоре выпустить свою автобиографию, где поделится эксклюзивными подробностями.

«Автобиография уже пишется, но я постоянно добавляю туда новые истории. Надеюсь, скоро книгу закончим, и нужно выбрать хороший период, чтобы ее презентовать. Будет очень интересно, потому что я рассказал некоторые вещи, которых никто не знает».

«Может быть, с помощью этой книги люди узнают меня с другой стороны», - сказал Срна.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(5 голосов)

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Комментарии
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 15:32
    -4
    jekаfunny, 04.04.2020 15:28
    4 последних коммента у меня и ZPORT 4 минуса у Плекса 4 плюса
    Слышь , доходяги , а вам за минуса типо по 10 копеек доплачивают ?
    Четыре аккаунта у него. У него всегда +3, а нам по -4. Вообще безпалевный ордловчанин
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 15:28
    -4
    4 последних коммента у меня и ZPORT 4 минуса у Плекса 4 плюса
    Слышь , доходяги , а вам за минуса типо по 10 копеек доплачивают ?
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 15:26
    -4
    Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:22
    Лан, мне доставка приехала, вынужден уйти) Но ничего страшного, вы нас часто своей тупостью балуете)) Еще поржем с доходяг))
    а вместе с тобой небось уйдут Мобиус , Динамо Дно, Дырявый с Днепра ... это так навскидку вспомнил твои ники
    То тебе наверное бурбас курьером методичку новую прислал , где написано что не надо на все неугодные комменты одинаковое количество минусов ставить
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:24
    +3
    Zport., 04.04.2020 15:23
    УЕФА доказало, что сырна употребляла допинг, тебе этого мало? Точно так же, как и рыбка, как гай, как фред, как Беседин, как Нагорняк.
    Наркоту какую конкретно нашли, или он уже не наркоман, как ты выразился, и ты спистел?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 15:24
    -4
    Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:16
    Да почему же ваше дыpявое кодло так за свои слова ответить не может, поголовно все) Пришли, шото ляпнули, слились, получили ссаной тряпкой по морде, переведи стрелки и ушли, все как обычно))
    и это говорит человек которы 40 минут юлил после того как сказал что ДК не светит третье место , но поспорить на это он немножко не готов
    П -Принципиальность
    А вообще смешно что ты уюе про слив заговорил , значит скоро свалишь как обычно
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 15:24
    -4
    Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:22
    Лан, мне доставка приехала, вынужден уйти) Но ничего страшного, вы нас часто своей тупостью балуете)) Еще поржем с доходяг))
    Ордловчанину боярышник подвезли
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 15:23
    -4
    Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:19
    Как же это по дерьнамовски)) Этот как раз ваш калым - вспоминать)) Секта свидетелей чемпионства дерьнамы)) Так что там с наркоманией Срны, пруфы будут? Или то что я и закарпатфан один человек?) Ты так и не ответилО))
    УЕФА доказало, что сырна употребляла допинг, тебе этого мало? Точно так же, как и рыбка, как гай, как фред, как Беседин, как Нагорняк.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:22
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:13
    Снова минусов больше , чем кротов на ветке
    Я об этом
    Лан, мне доставка приехала, вынужден уйти) Но ничего страшного, вы нас часто своей тупостью балуете)) Еще поржем с доходяг))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 15:22
    -4
    ZAKARPATFAN, 04.04.2020 15:16
    250 просмотров у статьи и лишь 27 коментов. Чето смекалка у тебя плохо работает. Ты думаешь что минусуют лишь те, кто оставляют здесь коменты? А эсли люди просто зашли почитать статью и увидели твои с зипортом бредни, то где уверенность что не наградят вас минусом и они?
    не исключено ) странно что только мой бред награждают а твой не, и мой награждает одинаковое количество людей
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:19
    +3
    Zport., 04.04.2020 15:15
    Я тоже много чего могу вспомнить. Серию пенальти, когда ордловцы 3-1 вели и проиграли. Комментатор на геббельсТВ уже праздновал , а потом его уже никто не слышал. Помнишь такое? Такая же история как с шарафутдиновым. Был такой щепелявый на подсосе у денисова. После того, как вас унизил Палоп, его уволили. Сейчас этот ублюдок в дэнэрэ на боевиков работает как и ваш мармазов.
    Как же это по дерьнамовски)) Этот как раз ваш калым - вспоминать)) Секта свидетелей чемпионства дерьнамы)) Так что там с наркоманией Срны, пруфы будут? Или то что я и закарпатфан один человек?) Ты так и не ответилО))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:16
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:13
    Снова минусов больше , чем кротов на ветке
    Я об этом
    Да почему же ваше дыpявое кодло так за свои слова ответить не может, поголовно все) Пришли, шото ляпнули, слились, получили ссаной тряпкой по морде, переведи стрелки и ушли, все как обычно))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.04.2020 15:16
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:08
    ЗакарпатФАН и Плекс, снова вас двое, а минусов в два раза больше чем вас
    250 просмотров у статьи и лишь 27 коментов. Чето смекалка у тебя плохо работает. Ты думаешь что минусуют лишь те, кто оставляют здесь коменты? А эсли люди просто зашли почитать статью и увидели твои с зипортом бредни, то где уверенность что не наградят вас минусом и они?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 15:15
    -4
    Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:10
    Я могу и другие игры со счетом 0-3 вспомнить)) На НСК например?) Это уже называется «дрючил», или еще нет?))
    Я тоже много чего могу вспомнить. Серию пенальти, когда ордловцы 3-1 вели и проиграли. Комментатор на геббельсТВ уже праздновал , а потом его уже никто не слышал. Помнишь такое? Такая же история как с шарафутдиновым. Был такой щепелявый на подсосе у денисова. После того, как вас унизил Палоп, его уволили. Сейчас этот ублюдок в дэнэрэ на боевиков работает как и ваш мармазов.
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:14
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:12
    Как минимум, это уже не всю карьеру
    Но тебе простительно не знать значение слов что ты употребляешь
    Так это «дрючили» или еще нет?) Не пытайся стрелки переводить)) Ты же знаешь что стрелочник хуже 3,14дораса)) Хотя хуже вашей гей тусовки и не найдешь))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 15:13
    -4
    Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:11
    Снова?) Найди три ветки где нас двое)) Не будь пистуном))
    Снова минусов больше , чем кротов на ветке
    Я об этом
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 15:12
    -4
    Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:10
    Я могу и другие игры со счетом 0-3 вспомнить)) На НСК например?) Это уже называется «дрючил», или еще нет?))
    Как минимум, это уже не всю карьеру
    Но тебе простительно не знать значение слов что ты употребляешь
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:11
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:08
    ЗакарпатФАН и Плекс, снова вас двое, а минусов в два раза больше чем вас
    Снова?) Найди три ветки где нас двое)) Не будь пистуном))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:10
    +4
    jekаfunny, 04.04.2020 15:07
    Надо посмотреть будет , видимо В тот момент по утверждению Плекса СЫрна в такой оригинальной форме дрючил Динамо
    Я могу и другие игры со счетом 0-3 вспомнить)) На НСК например?) Это уже называется «дрючил», или еще нет?))
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 04.04.2020 15:08
    -4
    ЗакарпатФАН и Плекс, снова вас двое, а минусов в два раза больше чем вас
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:08
    +3
    Zport., 04.04.2020 15:02
    Сколько у тебя аккаунтов, закарпатфан?5-6? Сколько, признавайся донецкий поц
    Ответа я так понимаю ждать не следует, и ты признаешь что ты тупое пистло?) Лан, погнали дальше, будем дальше тебя ссаными тряпками хлестать)) На сколько ты готов поспорить что я и закарпатфан разные люди?)) Давай на 300 баксов?)
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:10
    +4
    jekаfunny, 04.04.2020 15:07
    Надо посмотреть будет , видимо В тот момент по утверждению Плекса СЫрна в такой оригинальной форме дрючил Динамо
    Я могу и другие игры со счетом 0-3 вспомнить)) На НСК например?) Это уже называется «дрючил», или еще нет?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:24
    +3
    Zport., 04.04.2020 15:23
    УЕФА доказало, что сырна употребляла допинг, тебе этого мало? Точно так же, как и рыбка, как гай, как фред, как Беседин, как Нагорняк.
    Наркоту какую конкретно нашли, или он уже не наркоман, как ты выразился, и ты спистел?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:22
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:13
    Снова минусов больше , чем кротов на ветке
    Я об этом
    Лан, мне доставка приехала, вынужден уйти) Но ничего страшного, вы нас часто своей тупостью балуете)) Еще поржем с доходяг))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:19
    +3
    Zport., 04.04.2020 15:15
    Я тоже много чего могу вспомнить. Серию пенальти, когда ордловцы 3-1 вели и проиграли. Комментатор на геббельсТВ уже праздновал , а потом его уже никто не слышал. Помнишь такое? Такая же история как с шарафутдиновым. Был такой щепелявый на подсосе у денисова. После того, как вас унизил Палоп, его уволили. Сейчас этот ублюдок в дэнэрэ на боевиков работает как и ваш мармазов.
    Как же это по дерьнамовски)) Этот как раз ваш калым - вспоминать)) Секта свидетелей чемпионства дерьнамы)) Так что там с наркоманией Срны, пруфы будут? Или то что я и закарпатфан один человек?) Ты так и не ответилО))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:16
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:13
    Снова минусов больше , чем кротов на ветке
    Я об этом
    Да почему же ваше дыpявое кодло так за свои слова ответить не может, поголовно все) Пришли, шото ляпнули, слились, получили ссаной тряпкой по морде, переведи стрелки и ушли, все как обычно))
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.04.2020 15:16
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:08
    ЗакарпатФАН и Плекс, снова вас двое, а минусов в два раза больше чем вас
    250 просмотров у статьи и лишь 27 коментов. Чето смекалка у тебя плохо работает. Ты думаешь что минусуют лишь те, кто оставляют здесь коменты? А эсли люди просто зашли почитать статью и увидели твои с зипортом бредни, то где уверенность что не наградят вас минусом и они?
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:14
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:12
    Как минимум, это уже не всю карьеру
    Но тебе простительно не знать значение слов что ты употребляешь
    Так это «дрючили» или еще нет?) Не пытайся стрелки переводить)) Ты же знаешь что стрелочник хуже 3,14дораса)) Хотя хуже вашей гей тусовки и не найдешь))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:11
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 15:08
    ЗакарпатФАН и Плекс, снова вас двое, а минусов в два раза больше чем вас
    Снова?) Найди три ветки где нас двое)) Не будь пистуном))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 15:08
    +3
    Zport., 04.04.2020 15:02
    Сколько у тебя аккаунтов, закарпатфан?5-6? Сколько, признавайся донецкий поц
    Ответа я так понимаю ждать не следует, и ты признаешь что ты тупое пистло?) Лан, погнали дальше, будем дальше тебя ссаными тряпками хлестать)) На сколько ты готов поспорить что я и закарпатфан разные люди?)) Давай на 300 баксов?)
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.04.2020 15:01
    +3
    jekаfunny, 04.04.2020 14:57
    сочетание в одной статье « сЫрна» и «Барселона» уже вызывает улыбку
    так ты говорил до этого что не веришь в то потому что бурбас написал или шахтер ТВ. А тут The Sun, Daily Mail пишут, а ты и дальше не веришь? Ты еретик что-ли?
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 04.04.2020 14:50
    +3
    Zport., 04.04.2020 14:27
    Название книжки "Симулянт, провокатор и наркоман"
    Вы видимо не знали что Дарио Срна - один из самых лучшых на его позиции в мире. Европейские издания часто называют его одним из лучшых исполнителей штрафных ударов и лучшым на своей позиции в мире.
    "The Croat is considered one of the best around in his position, and is a fantastic free-kick taker.
    However, he has constantly refused overtures from Europe’s biggest clubs such as Chelsea and Bayern Munich, and stayed at Shakhtar since moving from Hajduk Split in 2003."
    Почитайте известную во всем мире газету "The sun" https://www.google.com.ua/amp/s/www.thesun.co.uk/sport/football/2614027/loy
    al-darijo-srna-rejects-barcelona-to-follow-his-heart-and-finish-career-at-sh
    akhtar-donetsk/amp/?espv=1
    И скажите о многих ли динамовцах европейские газеты писали "один из лучших...". Ответ - только о Шеве
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 04.04.2020 14:29
    +3
    Интерес к автобиографии Даши, как к чемпионату Зимбабве.
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 04.04.2020 14:27
    +3
    Название книжки "Симулянт, провокатор и наркоман"
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 14:59
    +2
    jekаfunny, 04.04.2020 14:53
    Так дрючил что аж равне количество трофеев у клубов оказалось в итоге
    Ох уж эти влажные закомплексованным фантазии джентельменов из-за гаражей
    У вас половину трофеев за это время забрали, а они радуются) То ли еще будет)) Хотя уже есть, суперкубком тешитесь как после победы в чемпионате))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 14:57
    +2
    Zport., 04.04.2020 14:48
    Про кокс ты сам придумал. Я тебе писал, что эту сырну УЕФА фисквалифицировала за употребление запрещенных веществ. Каких именно я не знаю, как и ты. Возможно кокс, возможно что-то другое
    Даже сегодня, обозвав его «наркоманом» ты наверняка имеешь на руках результаты его анализов и название препарата или вещества которые были найдены?) В другом случае ты знаешь кто-ты))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 14:50
    +2
    Zport., 04.04.2020 14:48
    Про кокс ты сам придумал. Я тебе писал, что эту сырну УЕФА фисквалифицировала за употребление запрещенных веществ. Каких именно я не знаю, как и ты. Возможно кокс, возможно что-то другое
    Про кокс придумало тело, с которым я собственно и общался, потом вылез ты, шото ляпнул, зашкварился и слился) Ничего нового))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 14:45
    +2
    Zport., 04.04.2020 14:27
    Название книжки "Симулянт, провокатор и наркоман"
    Вчера ты кстати так и не смог доказать что Дарио попался именно на коксе, сегодня ты готов как-то свой бред подтвердить, или как обычно сольешься и вылезешь через несколько дней под другим ником?))
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 04.04.2020 14:39
    +1
    Расскажет как всю карьеру столичных офшорных выскочек дрючил))
    Ссылка
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