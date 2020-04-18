Николай ШАПАРЕНКО: «Когда состриг волосы - была паника»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко на старте выступлений за основную команду киевлян запомнился прической с длинными волосами, и сейчас игрок подумывает к ней вернуться.
«Вернуть длинные волосы? Уже задумывался над этим. Может, да, может, нет. Уже немного привык и комфортно себя чувствую».
«Когда только состриг волосы - была паника, не хотел показываться и ходил в капюшоне», - рассказал Шапаренко.
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Источник — ФК Динамо Киев
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