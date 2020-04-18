Николай ШАПАРЕНКО: «Когда состриг волосы - была паника»

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко на старте выступлений за основную команду киевлян запомнился прической с длинными волосами, и сейчас игрок подумывает к ней вернуться.

«Вернуть длинные волосы? Уже задумывался над этим. Может, да, может, нет. Уже немного привык и комфортно себя чувствую».

«Когда только состриг волосы - была паника, не хотел показываться и ходил в капюшоне», - рассказал Шапаренко.

В «Динамо» пока не знают, когда вернутся к тренировкам.