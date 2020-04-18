Николай ШАПАРЕНКО: «Когда состриг волосы - была паника»

Игрок «Динамо» подумывает вернуться к старой прическе

  • 18.04.2020 19:33
  • 688 просмотров
  • 1 комментарий
Николай ШАПАРЕНКО: «Когда состриг волосы - была паника»
© fcdynamo.kiev.ua

Полузащитник «Динамо» Николай Шапаренко на старте выступлений за основную команду киевлян запомнился прической с длинными волосами, и сейчас игрок подумывает к ней вернуться.

«Вернуть длинные волосы? Уже задумывался над этим. Может, да, может, нет. Уже немного привык и комфортно себя чувствую».

«Когда только состриг волосы - была паника, не хотел показываться и ходил в капюшоне», - рассказал Шапаренко.

В «Динамо» пока не знают, когда вернутся к тренировкам.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Vit18
    online
      Vit18, 18.04.2020 20:15
    0
    Відрощуй! Вболівальники за справжнім Шапаренком сумують!
    Ссылка
    Vit18
    online
      Vit18, 18.04.2020 20:15
    0
    Відрощуй! Вболівальники за справжнім Шапаренком сумують!
    Ссылка
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