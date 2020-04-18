Йосип ПИВАРИЧ: «В Динамо о возвращении к тренировкам не говорят»

Игрок «Динамо» Йосип Пиварич рассказал о том, как тренируется вместе с партнером по команде Беньямином Вербичем.

- Выполняю всю программу, которую игрокам прописывает в нашем рабочем чате тренерский штаб. Тренировки расписаны на каждый день, воскресенье - выходной. Занимаюсь без каких-либо ограничений, я сейчас полностью здоров, очень хорошо себя чувствую. Пять дней из шести езжу на базу, там выполняю только беговую работу.

Ездим на Конча-Заспу вместе с Вербичем. При этом самим корпусом базы мы не пользуемся, ставим машину на парковку и сразу выходим на поле. Только забираем на рецепции GPS-датчики, чтобы тренеры могли отслеживать и фиксировать наши данные - как меняется наш пульс во время тренировки, сколько мы пробегаем, в каком темпе.

- Тренеры что-то говорят о возможности проведения занятий в группах на базе?

- Пока никто ничего не говорили, ситуация с вирусом непредсказуемая. Конечно, все футболисты хотели бы возобновить полноценные тренировки как можно раньше, но никто не может знать, какая будет ситуация с эпидемией завтра.

- Помимо пандемии коронавируса, в Киеве в эти дни еще одна проблема - очень загрязненный воздух в связи с пожарами…

- Как только это началось, медперсонал сразу написал в нашу рабочую группу в WhatsApp, что пока такая ситуация, не нужно приезжать на тренировки на базу и нельзя никуда выходить. Так что вчера мы поработали дома, сегодня уже сделали тренировку, еще одна тренировка вечером, а завтра - выходной. Надеюсь, к понедельнику ситуация нормализуется.