Ислочь – Славия Мозырь – 2:1. Видео голов и обзор матча

17 апреля в матче 5-го тура чемпионата Беларуси команда «Ислочь» обыграла «Славию» Мозырь.
Смотрите видео голов и обзор матча «Ислочь» – «Славия» Мозырь – 2:1.
Голы: Комаровский, 63 (с пен), Януш, 73 – Нар, 77.
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Источник — YouTube
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