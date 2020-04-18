Чемпионат Беларуси. Ислочь в напряженном матче одолела Славию

В первом матче субботнего игрового дня чемпионата Беларуси «Ислочь» на своем поле обыграла «Славию» со счетом 2:1.
«Ислочь» набрала 9 очков и до матчей конкурентов поднялась на 4-е место.
Чемпионат Беларуси. 5-й тур.
Ислочь - Славия 2:1
Голы: Комаровский, 63 (с пен), Януш, 73 - Нар, 77
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Источник — Sport.ua
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