Интер предложил 40 млн евро за вундеркинда из Брешии

Сандро Тонали может продолжить карьеру в «Интере»

  • 18.04.2020 16:51
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Интер предложил 40 млн евро за вундеркинда из Брешии
© instagram.com/sandrotonali

В январе уже сообщалось об интересе «Интера» к 19-летнему полузащитнику «Брешии» Сандро Тонали.

Теперь же миланский клуб сделал «Брешии» официальное предложение в размере 40 миллионов евро.

Пока не известно, устроит ли такое предложение «Брешию», поскольку президент клуба Массимо Челлино ранее заявил, что продаст Тонали только за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Тонали, которого в Италии называют «новым Андреа Пирло», 1 гол в 23 матчах Серии А.

Кроме «Интера», на Тонали претендуют «Милан», «Ювентус» и ряд других европейских топ-клубов.

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Источник — Sport Mediaset

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