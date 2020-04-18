Интер предложил 40 млн евро за вундеркинда из Брешии

В январе уже сообщалось об интересе «Интера» к 19-летнему полузащитнику «Брешии» Сандро Тонали.
Теперь же миланский клуб сделал «Брешии» официальное предложение в размере 40 миллионов евро.
Пока не известно, устроит ли такое предложение «Брешию», поскольку президент клуба Массимо Челлино ранее заявил, что продаст Тонали только за 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету Тонали, которого в Италии называют «новым Андреа Пирло», 1 гол в 23 матчах Серии А.
Кроме «Интера», на Тонали претендуют «Милан», «Ювентус» и ряд других европейских топ-клубов.
Источник — Sport Mediaset
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