Интер намерен купить Тонали

Миланский «Интер» намерен подписать 19-летнего полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. «Интер» намерен усилить свою линию полузащиты.

Ранее сообщалось, что Тонали интересуется «Ювентус». Туринский клуб готов отдать за футболиста €50 миллионов.

В текущем сезоне Тонали провел за «Брешию» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

В активе Тонали 3 матча за сборную Италии по футболу.