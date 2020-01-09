Интер намерен купить Тонали

Миланский «Интер» намерен подписать 19-летнего полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. «Интер» намерен усилить свою линию полузащиты.
Ранее сообщалось, что Тонали интересуется «Ювентус». Туринский клуб готов отдать за футболиста €50 миллионов.
В текущем сезоне Тонали провел за «Брешию» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.
В активе Тонали 3 матча за сборную Италии по футболу.
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Источник — Gazzetta dello Sport
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