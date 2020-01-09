Интер намерен купить Тонали

Миланскому клубу нужен талантливый игрок «Брешии»

  • 09.01.2020 20:19
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Интер намерен купить Тонали
© TEAMtalk. Сандро Тонали

Миланский «Интер» намерен подписать 19-летнего полузащитника «Брешии» Сандро Тонали. «Интер» намерен усилить свою линию полузащиты.

Ранее сообщалось, что Тонали интересуется «Ювентус». Туринский клуб готов отдать за футболиста €50 миллионов.

В текущем сезоне Тонали провел за «Брешию» 19 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал две результативные передачи.

В активе Тонали 3 матча за сборную Италии по футболу.

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Источник — Gazzetta dello Sport

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