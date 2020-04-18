Андрей БОГДАНОВ: «Колос? Видел, что команда и клуб растет»

В январе текущего года Андрей Богданов перешел в «Колос». Полузащитник рассказал о том, почему выбрал именно клуб из Коваливки:

«В «Колосе» ко мне проявил интерес главный тренер Руслан Владимирович Костышин, плюс были заинтересованы президент клуба и вице-президент. Я знал о «Колосе», когда они еще во Второй лиге выступали.

И знал и президента клуба, и главного тренера, и мы поддерживали хорошие отношения. Многих ребят уже знал раньше. Особенно Володю Лысенко и Кирилла Петрова, потому что мы – с динамовской школы…

Прежде всего, я видел, что клуб и команда растет. Строится стадион в Ковалевке. И президент делает все, чтобы команда прогрессировала.

И со своей стороны мне было интересно присоединиться к этому проекту, проявить себя, потому что я также всегда хочу прогрессировать и расти. Ну и очень важным моментом было желание главного тренера видеть меня в команде».