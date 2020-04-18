Брайтон собирается включать запись шума трибун на своих матчах

«Брайтон» нашел интересный вариант на случай возобновления сезона АПЛ при пустых трибунах.

В клубе решили включать запись шума болельщиков на стадионе во время матчей без зрителей.

Также клуб намерен на своей арене разворачивать огромный баннер с благодарностью в адрес Национальной службы здравоохранения, которая стала британским оплотом борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня.