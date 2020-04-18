Брайтон собирается включать запись шума трибун на своих матчах

В клубе нашли вариант, как улучшить атмосферу на матчах без зрителей

  • 18.04.2020 14:24
  • 77 просмотров
  • 0 комментариев
Брайтон собирается включать запись шума трибун на своих матчах
© Staff

«Брайтон» нашел интересный вариант на случай возобновления сезона АПЛ при пустых трибунах.

В клубе решили включать запись шума болельщиков на стадионе во время матчей без зрителей.

Также клуб намерен на своей арене разворачивать огромный баннер с благодарностью в адрес Национальной службы здравоохранения, которая стала британским оплотом борьбы с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Goal.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности