Брайтон собирается включать запись шума трибун на своих матчах

«Брайтон» нашел интересный вариант на случай возобновления сезона АПЛ при пустых трибунах.
В клубе решили включать запись шума болельщиков на стадионе во время матчей без зрителей.
Также клуб намерен на своей арене разворачивать огромный баннер с благодарностью в адрес Национальной службы здравоохранения, которая стала британским оплотом борьбы с пандемией коронавируса.
Ранее сообщалось, что сезон в АПЛ возобновится не раньше 8 июня.
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Источник — Goal.com
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