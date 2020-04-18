Алиссон возобновил полноценные тренировки после травмы

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон полностью восстановился после травмы, которую получил в начале марта.

Из-за нее он не сыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (поражение 2:3).

К тренировкам Алиссон вернулся еще до паузы в АПЛ, однако только сейчас возобновил полноценные занятия.

В феврале «Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном.