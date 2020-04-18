Алиссон возобновил полноценные тренировки после травмы

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон полностью восстановился после травмы, которую получил в начале марта.
Из-за нее он не сыграл в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (поражение 2:3).
К тренировкам Алиссон вернулся еще до паузы в АПЛ, однако только сейчас возобновил полноценные занятия.
В феврале «Ливерпуль» продлил контракт с Алиссоном.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.