Егише МЕЛИКЯН: «Сокращение зарплат? Я солидарен с клубом»

Главный тренер «Львова» Егише Меликян прокомментировал информацию о том, что руководство клуба приняло решение сократить зарплаты игрокам и тренерам команды:
«Я не в курсе таких решений и слухов. Финансовыми вопросами занимается генеральный директор «Львова».
В любом случае, я солидарен со своим клубом. Если президент примет такое решение, мы его примем и согласимся, потому что все мы попали сейчас в сложную ситуацию с этой эпидемией и все вместе должны ее преодолеть, чтобы сохранить наш футбол».
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