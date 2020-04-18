Интер намерен купить Марсьяля

«Интер» подыскивает нападающего, поскольку основной игрок команды Лаутаро Мартинес вскоре покинет клуб.
Больше всех шансов подписать звездного форварда имеет «Барселона».
Как сообщает итальянская пресса, если Лаутаро покинет Милан, в таком случае «Интер» попытается подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.
Ранее «Интер» договорился о продлении контракта с Эшли Янгом.
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Источник — La Gazzetta dello Sport
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