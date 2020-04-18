Интер договорился с Янгом о продлении контракта

Руководство «Интера» довольно игрой защитника команды Эшли Янга.
Как отмечает итальянская пресса, стороны договорились о продлении контракта до лета 2021 года.
Напомним, что 34-летний Янг перешел в «Интер» зимой. За миланский клуб он сыграл 7 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Ранее сообщалось, что «Интер» хочет обменять Мартинеса на Гризманна.
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Источник — Calciomercato
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