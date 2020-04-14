Интер хочет обменять Мартинеса на Гризманна

Клубы могут провести ротацию форвардов

  • 14.04.2020 11:42
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Интер хочет обменять Мартинеса на Гризманна
© Sempreinter. Лаутаро Мартинес

«Интер» и «Барселона» ведут переговоры об обмене звездных нападающих.

Миланский клуб сделал запрос в «Барселону» по обмену форварда Лаутаро Мартинеса на нападающего Антуана Гризманна. Потенциальная сделка может состояться следующим летом. 

В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Гризманн сыграл 26 матчей в чемпионате Испании, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить Гризманна в сделку по Неймару.

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Источник — La Gazzetta dello Sport

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