Интер хочет обменять Мартинеса на Гризманна

«Интер» и «Барселона» ведут переговоры об обмене звездных нападающих.

Миланский клуб сделал запрос в «Барселону» по обмену форварда Лаутаро Мартинеса на нападающего Антуана Гризманна. Потенциальная сделка может состояться следующим летом.

В этом сезоне Мартинес провел в чемпионате Италии 22 матча, в которых забил 11 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Гризманн сыграл 26 матчей в чемпионате Испании, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что «Барселона» готова включить Гризманна в сделку по Неймару.