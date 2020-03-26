Барселона готова включить Гризманна в сделку по Неймару

«Барселона» по-прежнему хочет летом вернуть в клуб форварда ПСЖ Неймара. При этом, каталонский клуб не может позволить себя заплатить за бразильца необходимую сумму.
Чтобы снизить стоимость трансфера, «Барселона» готова включить в сделку французского форварда Антуана Гризманна.
Гризманн перешел в «Барселону» из «Атлетико» Мадрид летом прошлого года. В нынешнем сезоне на счету форварда 8 голов в 26 матчах в Ла Лиге.
Ранее сообщалось о том, что Гризманном интересуется «Манчестер Юнайтед».
Источник — Sport.es
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