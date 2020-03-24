Манчестер Юнайтед хочет купить Антуана Гризманна

«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.
Как сообщает испанская пресса, каталонцы готовы продать нападающего ближайшим летом. Одним из претендентов является «Манчестер Юнайтед».
Также МЮ претендует на форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга.
В этом сезоне Гризманн сыграл 26 матчей в чемпионате Испании, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.es
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.