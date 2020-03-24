Манчестер Юнайтед хочет купить Антуана Гризманна

Звезда «Барселоны» может продолжить карьеру в Англии

  • 24.03.2020 13:11
  • 509 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед хочет купить Антуана Гризманна
© Bleacher Report. Антуан Гризманн

«Манчестер Юнайтед» нацелился на нападающего «Барселоны» Антуана Гризманна.

Как сообщает испанская пресса, каталонцы готовы продать нападающего ближайшим летом. Одним из претендентов является «Манчестер Юнайтед».

Также МЮ претендует на форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. 

В этом сезоне Гризманн сыграл 26 матчей в чемпионате Испании, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

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Источник — Sport.es

(4 голоса)

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Комментарии
    dedpixto
    online
      dedpixto, 24.03.2020 13:56
    0
    в "Барселоне" ему точно не место - мечется, как говно в проруби, совершенно не понимая, что происходит вокруг него, может, ему ещё время нужно дать? Коутиньо уже потеряли - блестящего футболиста - а Гризманн своим поведением на поле очень на него похож.
    Ссылка
    dedpixto
    online
      dedpixto, 24.03.2020 13:56
    0
    в "Барселоне" ему точно не место - мечется, как говно в проруби, совершенно не понимая, что происходит вокруг него, может, ему ещё время нужно дать? Коутиньо уже потеряли - блестящего футболиста - а Гризманн своим поведением на поле очень на него похож.
    Ссылка
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