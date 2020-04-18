Алексей ХОБЛЕНКО: «Мне интересен чемпионат Беларуси. Рад за Милевского»

Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко рассказал о чемпионат Беларуси, продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.
- Чемпионат Беларуси? Конечно смотрю. Мне интересно наблюдать за турниром. Конечно, поддерживаю «Динамо» с Бреста.
- Связь с бывшими партнерами поддерживаешь? Какая у них там ситуация?
- Да, мы связывались. Что говорить: они тренируются, играют. Чемпионат пока у них продолжается.
- Не подкалывают тебя, мол, если бы остался, мог бы поспорить с Милевским за «Золотой мяч»?
- (смеется) Нет, такого еще не говорили. А Артем действительно раззабивался. Молодец! Я рад за него.
Читайте также: Александр ЛУКАШЕНКО: У Беларуси свой путь борьбы с коронавирусом.
Источник — СК Днепр-1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.