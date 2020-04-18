Алексей ХОБЛЕНКО: «Мне интересен чемпионат Беларуси. Рад за Милевского»

Игрок «Днепра-1» высказался о единственном чемпионате, который продолжается

  • 18.04.2020 13:06
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Алексей ХОБЛЕНКО: «Мне интересен чемпионат Беларуси. Рад за Милевского»
© СК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко рассказал о чемпионат Беларуси, продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

- Чемпионат Беларуси? Конечно смотрю. Мне интересно наблюдать за турниром. Конечно, поддерживаю «Динамо» с Бреста.

- Связь с бывшими партнерами поддерживаешь? Какая у них там ситуация?
- Да, мы связывались. Что говорить: они тренируются, играют. Чемпионат пока у них продолжается.

- Не подкалывают тебя, мол, если бы остался, мог бы поспорить с Милевским за «Золотой мяч»?
- (смеется) Нет, такого еще не говорили. А Артем действительно раззабивался. Молодец! Я рад за него.

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Источник — СК Днепр-1

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