Алексей ХОБЛЕНКО: «Мне интересен чемпионат Беларуси. Рад за Милевского»

Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко рассказал о чемпионат Беларуси, продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

- Чемпионат Беларуси? Конечно смотрю. Мне интересно наблюдать за турниром. Конечно, поддерживаю «Динамо» с Бреста.

- Связь с бывшими партнерами поддерживаешь? Какая у них там ситуация?

- Да, мы связывались. Что говорить: они тренируются, играют. Чемпионат пока у них продолжается.

- Не подкалывают тебя, мол, если бы остался, мог бы поспорить с Милевским за «Золотой мяч»?

- (смеется) Нет, такого еще не говорили. А Артем действительно раззабивался. Молодец! Я рад за него.

Читайте также: Александр ЛУКАШЕНКО: У Беларуси свой путь борьбы с коронавирусом.