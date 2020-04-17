Александр ЛУКАШЕНКО: У Беларуси свой путь борьбы с коронавирусом

Пока в стране не введен карантин

  • 17.04.2020 15:13
  • 636 просмотров
  • 9 комментариев
Александр ЛУКАШЕНКО: У Беларуси свой путь борьбы с коронавирусом
© belta.by

Беларусь остается единственной страной Европы, которая не ввела жесткий карантин и продолжает футбольный чемпионат с болельщиками на трибунах.

Президент государства Александр Лукашенко отмечает особенный путь Беларуси в борьбе с коронавирусом.

«Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».

«Но сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — цитирует Лукашенко Белта.

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(3 голоса)

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Комментарии
    zac1310
    online
      zac1310, 17.04.2020 16:01
    -3
    DKTheBest2, 17.04.2020 15:27
    Все, ч то о связано с социализмом-коммунизмом больное на всю голову.
    Что значит "комунизм-социализм"? Его кто-то и когда-то видел? Он вообще (комунизм) бывает?
    Ты имеешь ввиду СеСеСеР? На чём основаны такие выводы? Пальцем в небо, как всегда?
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.04.2020 16:01
    0
    chackk, 17.04.2020 15:58
    ідіот......поки сам не здохне і пальцем не поворушне..
    На самом деле, там ситуация не сильно от Украины отличается. У них плюс в том, что у них ни туристов ни заробитчан нет.
    Ссылка
    chackk
      chackk, 17.04.2020 15:58
    +1
    ідіот......поки сам не здохне і пальцем не поворушне..
    Ссылка
    chackk
      chackk, 17.04.2020 15:57
    +1
    ідіот......поки сам не здіхне і пальцем не поворушне..
    Ссылка
    chackk
      chackk, 17.04.2020 15:56
    +1
    ідіот......поки сам не здохне і пальцем не поворушне..
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 17.04.2020 15:42
    +1
    На данный момент все идет вполне спокойно! Дальше будет видно!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2020 15:39
    +1
    Якщо я правильно розумію Чеснока - люди ніщо, пафос - усе
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2020 15:38
    +1
    Якщо я правильно розумію Чеснока - люди ніщо, пафос - усе
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.04.2020 15:27
    +3
    Все, ч то о связано с социализмом-коммунизмом больное на всю голову.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 17.04.2020 15:27
    +3
    Все, ч то о связано с социализмом-коммунизмом больное на всю голову.
    Ссылка
    chackk
      chackk, 17.04.2020 15:58
    +1
    ідіот......поки сам не здохне і пальцем не поворушне..
    Ссылка
    chackk
      chackk, 17.04.2020 15:57
    +1
    ідіот......поки сам не здіхне і пальцем не поворушне..
    Ссылка
    chackk
      chackk, 17.04.2020 15:56
    +1
    ідіот......поки сам не здохне і пальцем не поворушне..
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 17.04.2020 15:42
    +1
    На данный момент все идет вполне спокойно! Дальше будет видно!
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2020 15:39
    +1
    Якщо я правильно розумію Чеснока - люди ніщо, пафос - усе
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 17.04.2020 15:38
    +1
    Якщо я правильно розумію Чеснока - люди ніщо, пафос - усе
    Ссылка
    Zport.
    online
      Zport., 17.04.2020 16:01
    0
    chackk, 17.04.2020 15:58
    ідіот......поки сам не здохне і пальцем не поворушне..
    На самом деле, там ситуация не сильно от Украины отличается. У них плюс в том, что у них ни туристов ни заробитчан нет.
    Ссылка
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