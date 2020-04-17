Александр ЛУКАШЕНКО: У Беларуси свой путь борьбы с коронавирусом

Беларусь остается единственной страной Европы, которая не ввела жесткий карантин и продолжает футбольный чемпионат с болельщиками на трибунах.
Президент государства Александр Лукашенко отмечает особенный путь Беларуси в борьбе с коронавирусом.
«Не тем путем пошли, видите ли. Чтобы идти путем Беларуси, надо иметь систему. А систему, даже в постсоветских республиках, кроме нас, разрушили напрочь. Инфекционные больницы уничтожили, специалисты разъехались, микробиологов, вирусологов, эпидемиологов никто не готовил. Теперь пожинают плоды. И в нас камни бросают».
«Но сегодня маленький лучик надежды забрезжил. Особенно в Минске. У нас уже больше освободилось коек, чем мы госпитализировали людей. Самое главное — не допустили всплеска», — цитирует Лукашенко Белта.
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Ты имеешь ввиду СеСеСеР? На чём основаны такие выводы? Пальцем в небо, как всегда?
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