Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Две недели болел. Не знаю, был ли это коронавирус»

Хавбек «Манчестер Сити» мог подхватить коронавирус

  • 18.04.2020 12:35
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Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Две недели болел. Не знаю, был ли это коронавирус»
© instagram.com/kevindebruyne

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о том, как проводит карантин:

«Я в порядке. Первые две недели моя семья болела, я тоже по-разному себя чувствовал - то лучше, то хуже, - но сейчас мы все здоровы. Не знаю, был ли это коронавирус или нет, но сейчас все хорошо.

Первые недели карантина показались странными, потому что я толком не понимал, что происходит. Потом обзавелся беговой дорожкой. Немного плавал, мне повезло, потому что у меня на первом этаже бассейн.

Клуб высылает нам программу тренировок. В начале карантина тренеры записали в спортзале видео с упражнениями, которые нам нужно выполнять».

Ранее Де Брюйне заявил, что коронавирус продлит его карьеру на два года.
 

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Источник — Sky Sports

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