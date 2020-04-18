Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Две недели болел. Не знаю, был ли это коронавирус»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал о том, как проводит карантин:

«Я в порядке. Первые две недели моя семья болела, я тоже по-разному себя чувствовал - то лучше, то хуже, - но сейчас мы все здоровы. Не знаю, был ли это коронавирус или нет, но сейчас все хорошо.

Первые недели карантина показались странными, потому что я толком не понимал, что происходит. Потом обзавелся беговой дорожкой. Немного плавал, мне повезло, потому что у меня на первом этаже бассейн.

Клуб высылает нам программу тренировок. В начале карантина тренеры записали в спортзале видео с упражнениями, которые нам нужно выполнять».

Ранее Де Брюйне заявил, что коронавирус продлит его карьеру на два года.

