Кевин де БРЮЙНЕ: «Коронавирус продлит мою карьеру на 2 года»

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне из-за пандемии коронавируса и паузы в футболе понял, что не сможет в будущем легко завершить карьеру, поэтому намерен максимально продлить свои выступления.

«Сказал жене, что из-за всей это ситуации буду играть дольше. Все это продлит мою карьеру на 2 года. Во время карантина я уже понимаю, что не могу сидеть дома».

«Уже очень хочется играть в футбол. Но я понимаю, что футбол сейчас не имеет значения. Куда важнее здоровье людей», - считает де Брюйне.

Сезон АПЛ был приостановлен на неопределенный срок.