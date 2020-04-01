Кевин де БРЮЙНЕ: «Коронавирус продлит мою карьеру на 2 года»

Игрок понял, насколько ему нравится играть в футбол

  • 01.04.2020 18:11
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Кевин де БРЮЙНЕ: «Коронавирус продлит мою карьеру на 2 года»
© Skysports.com

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне из-за пандемии коронавируса и паузы в футболе понял, что не сможет в будущем легко завершить карьеру, поэтому намерен максимально продлить свои выступления.

«Сказал жене, что из-за всей это ситуации буду играть дольше. Все это продлит мою карьеру на 2 года. Во время карантина я уже понимаю, что не могу сидеть дома».

«Уже очень хочется играть в футбол. Но я понимаю, что футбол сейчас не имеет значения. Куда важнее здоровье людей», - считает де Брюйне.

Сезон АПЛ был приостановлен на неопределенный срок.

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Источник — Reuters

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