Маурицио САРРИ: «Когда я уходил из Челси, многие игроки плакали»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри вспомнил свой эпизод работы в «Челси», а также рассказал, что у него были конфликты с игроками.

«Чем выше вы поднимаетесь, тем сложнее выстраивать личные отношения с вашими игроками. Ваше окружение сильно меняется, и построение этих отношений занимает больше времени. У меня были противоречивые отношения с раздевалкой «Челси», но когда я сказал им, что уезжаю, многие из них плакали.

Я не из тех людей, кто гладит других по голове. Я много говорю о том, что игроки делают неправильно, и меньше о том, что они делают хорошо. Я думаю, что это имеет большое влияние, но затем они учатся ценить вас за то, кто вы есть. Я думаю, что футболисты узнают что-то, как только поглотят ваш характер. Те, кто думает об уходе из футбола, иногда спрашивают у меня советы о том, как тренировать», - сказал Сарри.

Напомним, что Сарри покинул «Челси» в конце прошлого сезона. Сейчас команду возглавляет Фрэнк Лэмпард.

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