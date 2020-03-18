Ювентус волнуется о Сарри из-за коронавируса. Он курит по 60 сигарет в день

Руководство «Ювентуса» принимает особые меры, чтобы обезопасить главного тренера команды Маурицио Сарри от возможности заболевания коронавирусом.

61-летний специалист находится под особым контролем клубных медиков и пребывает на постоянном контакте с ними.

Все из-за того, что в «Ювентусе» зафиксировано уже два случая заболевания коронавирусом среди игроков. К Даниэле Ругани теперь добавился француз Блез Матюиди.

Сарри также сдал тесты на возможное инфицирование вирусом, но они оказались негативными. Боссы «Ювентуса» переживают, что возрастной тренер может быть особо подвержен осложнениям, так как в минувшем году лечился от пневмонии, а также никак не бросит пагубную привычку к курению.

Ранее сам Сарри признавался, что выкуривает порядка 60 сигарет за день, и ничего не может с собой поделать.