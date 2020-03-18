Ювентус волнуется о Сарри из-за коронавируса. Он курит по 60 сигарет в день

В минувшем году у тренера была пневмония

  • 18.03.2020 15:55
  • 1068 просмотров
  • 3 комментария
Ювентус волнуется о Сарри из-за коронавируса. Он курит по 60 сигарет в день
© Twitter. Маурицио Сарри

Руководство «Ювентуса» принимает особые меры, чтобы обезопасить главного тренера команды Маурицио Сарри от возможности заболевания коронавирусом.

61-летний специалист находится под особым контролем клубных медиков и пребывает на постоянном контакте с ними.

Все из-за того, что в «Ювентусе» зафиксировано уже два случая заболевания коронавирусом среди игроков. К Даниэле Ругани теперь добавился француз Блез Матюиди.

Сарри также сдал тесты на возможное инфицирование вирусом, но они оказались негативными. Боссы «Ювентуса» переживают, что возрастной тренер может быть особо подвержен осложнениям, так как в минувшем году лечился от пневмонии, а также никак не бросит пагубную привычку к курению.

Ранее сам Сарри признавался, что выкуривает порядка 60 сигарет за день, и ничего не может с собой поделать.

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Источник — Daily Mail

(7 голосов)

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Комментарии
    digsum
    online
      digsum, 18.03.2020 16:32
    +1
    Упoрно ходит байка, что курильщиков коронавирус не берет.
    ЗЫ: хаха, слово "упoрно" в фильтре
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.03.2020 16:20
    +2
    Сарри в первую очередь не уважает людей, которые находятся возле него. Курение это неуважение к окружающим.
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 18.03.2020 16:13
    +3
    Тоесть грубо говоря по 1 сигарете за 15 минут. Пздец какой-то... Я больше 8 в день никогда не курил, потом благополучно бросил
    Ссылка
    Alex_Romanov
    online
      Alex_Romanov, 18.03.2020 16:13
    +3
    Тоесть грубо говоря по 1 сигарете за 15 минут. Пздец какой-то... Я больше 8 в день никогда не курил, потом благополучно бросил
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 18.03.2020 16:20
    +2
    Сарри в первую очередь не уважает людей, которые находятся возле него. Курение это неуважение к окружающим.
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 18.03.2020 16:32
    +1
    Упoрно ходит байка, что курильщиков коронавирус не берет.
    ЗЫ: хаха, слово "упoрно" в фильтре
    Ссылка
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