ХАРАТИН: «Играю в мафию. Так переживаю, что потом два часа не могу уснуть»

Хавбек «Ференцвароша» рассказал о досуге во время карантина

  • 18.04.2020 11:57
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ХАРАТИН: «Играю в мафию. Так переживаю, что потом два часа не могу уснуть»
© Football.ua. Игорь Харатин

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал об игре в мафию на карантине. 

«Два вечера уже играю в мафию. Нормально играю. Еще не профессор, но нормально. Это так сложно. Я больше потею и переживаю, чем во время матчей. Потом час-два не могу заснуть, стресс такой. 

Бывает, что все ругаться начинают, что-то вкидывают. Надо помнить, что это игра. Интересно, сейчас на карантине есть время», – сказал Харатин. 

Ранее Харатин намекнул на возвращение в «Динамо».

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Источник — Трибуна

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