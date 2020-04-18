ХАРАТИН: «Играю в мафию. Так переживаю, что потом два часа не могу уснуть»

Украинский полузащитник «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал об игре в мафию на карантине.

«Два вечера уже играю в мафию. Нормально играю. Еще не профессор, но нормально. Это так сложно. Я больше потею и переживаю, чем во время матчей. Потом час-два не могу заснуть, стресс такой.

Бывает, что все ругаться начинают, что-то вкидывают. Надо помнить, что это игра. Интересно, сейчас на карантине есть время», – сказал Харатин.

Ранее Харатин намекнул на возвращение в «Динамо».