ФЕРНАНДИНЬО: «Мой самый тяжелый соперник - Диего Коста»

Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо назвал игроков, против которых ему сложнее всего играть.

«Сложными соперниками для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Килиан Мбаппе - они сильные игроки, доставляющие проблемы защитникам.

Но для меня одним из самых тяжелейших оппонентов из всех, с кем мне доводилось играть, был Диего Коста, выступавший тогда за «Челси». Он был в отличной форме. Надеюсь, что удастся еще поиграть против него», - сказал Фернандиньо.

Ранее Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити».