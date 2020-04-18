ФЕРНАНДИНЬО: «Мой самый тяжелый соперник - Диего Коста»

Против испанского форварда полузащитнику «Манчестер Сити» было сложнее всего

  • 18.04.2020 11:36
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ФЕРНАНДИНЬО: «Мой самый тяжелый соперник - Диего Коста»
© ФК Манчестер Сити. Фернандиньо

Хавбек «Манчестер Сити» Фернандиньо назвал игроков, против которых ему сложнее всего играть.

«Сложными соперниками для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Неймар, Килиан Мбаппе - они сильные игроки, доставляющие проблемы защитникам.

Но для меня одним из самых тяжелейших оппонентов из всех, с кем мне доводилось играть, был Диего Коста, выступавший тогда за «Челси». Он был в отличной форме. Надеюсь, что удастся еще поиграть против него», - сказал Фернандиньо.

Ранее Фернандиньо продлил контракт с «Манчестер Сити».

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Источник — Goal.com

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