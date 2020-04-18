МИКЕЛ: «Когда пришел Шевченко, Дрогба попытался поднять свой уровень»

Экс-игрок «Челси» - о взаимоотношениях Андрея Шевченко и Дидье Дрогба

  • 18.04.2020 11:27
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МИКЕЛ: «Когда пришел Шевченко, Дрогба попытался поднять свой уровень»
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел рассказал о том, какие взаимоотношения сложились между Андреем Шевченко и Дидье Дрогба после того, как украинец перешел в клуб в 2006 году:

«Дрогба всегда любил соревноваться. Чем больше матч или сложнее конкуренция, тем сильнее он хотел проявить себя. Это и произошло, когда приехал Шева, он постарался поднять свой уровень, чтобы доказать – он тут главный. 

Но я видел и то, как он пытался помочь Шевченко. После тренировки они оставались вместе отработать удары. Лэмпард тоже. Они всегда поощряли ребят, чтобы они к ним присоединялись».

Ранее Микел опроверг слухи о конфликте между Шевченко и Жозе Моуриньо.

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Источник — The Athletic

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