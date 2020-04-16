Джон Оби МИКЕЛ: «Моуриньо пытался помочь Шевченко»

Бывший игрок «Челси» опроверг слухи о конфликте между Шевченко и Моуриньо

  • 16.04.2020 11:07
  • 1153 просмотра
  • 0 комментариев
Джон Оби МИКЕЛ: «Моуриньо пытался помочь Шевченко»
© УАФ. Андрей Шевченко

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел заявил, что никогда не замечал напряженных отношений между Жозе Моуриньо и Андреем Шевченко:

«Да, были истории [о якобы их спорах], но я никогда ничего не видел сам. Иногда Моуринью и Шевченко разговаривали и в хороших тонах. Я не видел много, чтобы предположить, что между ними были плохие времена. Может быть, это происходило в частном порядке. Я не видел, чтобы у них были претензии друг к другу. На тренировках мы видели, что Моуринью пытался помочь ему стать лучше, а Шева был хорошим слушателем.

Он был таким дисциплинированным парнем. Он опускал голову и усердно работал. Было заметно, что он пришел из «Милана», его трудовая этика была потрясающей. Он ранним утром уже был на тренировках и усердно работал. Никогда не жаловался, никогда не говорил никому ничего плохого, не сплетничал о других футболистах.

Он не был плохим или раздражительным. Если бы он не играл на выходных, то пришел бы на следующий день и тренировался. Он был отличным профессионалом. Наблюдение за тем, как он совладал с собой, было для меня большим уроком. Когда вам исполнилось 20 лет, вы видите этих больших игроков с огромными эго, вы должны выбрать, кто будет вашим примером для подражания. Большинство из них были действительно профессионалами, они понимали, что команда – это не только один человек. Я многому у них научился, в том числе у Шевы».

Ранее Шевченко вспомнил свой гол в ворота Александра Филимонова.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Athletic

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности