Джон Оби МИКЕЛ: «Моуриньо пытался помочь Шевченко»

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел заявил, что никогда не замечал напряженных отношений между Жозе Моуриньо и Андреем Шевченко:

«Да, были истории [о якобы их спорах], но я никогда ничего не видел сам. Иногда Моуринью и Шевченко разговаривали и в хороших тонах. Я не видел много, чтобы предположить, что между ними были плохие времена. Может быть, это происходило в частном порядке. Я не видел, чтобы у них были претензии друг к другу. На тренировках мы видели, что Моуринью пытался помочь ему стать лучше, а Шева был хорошим слушателем.

Он был таким дисциплинированным парнем. Он опускал голову и усердно работал. Было заметно, что он пришел из «Милана», его трудовая этика была потрясающей. Он ранним утром уже был на тренировках и усердно работал. Никогда не жаловался, никогда не говорил никому ничего плохого, не сплетничал о других футболистах.

Он не был плохим или раздражительным. Если бы он не играл на выходных, то пришел бы на следующий день и тренировался. Он был отличным профессионалом. Наблюдение за тем, как он совладал с собой, было для меня большим уроком. Когда вам исполнилось 20 лет, вы видите этих больших игроков с огромными эго, вы должны выбрать, кто будет вашим примером для подражания. Большинство из них были действительно профессионалами, они понимали, что команда – это не только один человек. Я многому у них научился, в том числе у Шевы».

Ранее Шевченко вспомнил свой гол в ворота Александра Филимонова.