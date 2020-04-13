Андрей ШЕВЧЕНКО: «Штрафной Филимонову не был случайным»

Наставник сборной Украины вспомнил гол в ворота России

  • 13.04.2020 15:06
  • 1325 просмотров
  • 3 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Штрафной Филимонову не был случайным»
© УАФ. Андрей Шевченко

Экс-форвард, а ныне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил свой легендарный гол в ворота сборной России в 1999 году в отборе на Евро-2000:

«Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал — «Баварии», «Карпатам», кому-то еще. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком, который ассистировал тогда в сборной Йожефу Сабо.

Тренер был в прекрасной форме, а его идеальные пласирующие передачи с фланга помогали нам с Сергеем Ребровым работать над завершением. После этого мы подавали угловые и штрафные. Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую цель: любая подача — только в створ.

Мяч направляется по определенной траектории, вылетает за стенкой, опускается вниз — это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы у бьющего повышаются. Примерно так все и получилось».

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Источник — zbirna.com

(7 голосов)

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Комментарии
    BERNARDOS
    online
      BERNARDOS, 13.04.2020 15:57
    0
    КуцТВ, 13.04.2020 15:34
    Может Шева и планировал бить в створ, но будем честны, то что именно такой мяч залетел это явный ляп вратаря
    Легко говорить про ляпы других людей. Если бы Филимонов не отходил от ворот, то именно этот мяч он бы словил, НО! Если бы мяч удачно приземлился в группу набегающих игроков, то после удара головой шансов у вратаря было бы еще меньше. Это была хорошая домашняя заготовка стандарта, которая сработала. Жаль, что она сломала карьеру Филимонова.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 13.04.2020 15:41
    -1
    аааа - Боже мой!
    Бесценно - гол на века, смотреть, слушать, любоваться!
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 13.04.2020 15:34
    0
    Может Шева и планировал бить в створ, но будем честны, то что именно такой мяч залетел это явный ляп вратаря
    Ссылка
    BERNARDOS
    online
      BERNARDOS, 13.04.2020 15:57
    0
    КуцТВ, 13.04.2020 15:34
    Может Шева и планировал бить в створ, но будем честны, то что именно такой мяч залетел это явный ляп вратаря
    Легко говорить про ляпы других людей. Если бы Филимонов не отходил от ворот, то именно этот мяч он бы словил, НО! Если бы мяч удачно приземлился в группу набегающих игроков, то после удара головой шансов у вратаря было бы еще меньше. Это была хорошая домашняя заготовка стандарта, которая сработала. Жаль, что она сломала карьеру Филимонова.
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 13.04.2020 15:34
    0
    Может Шева и планировал бить в створ, но будем честны, то что именно такой мяч залетел это явный ляп вратаря
    Ссылка
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