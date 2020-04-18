Олег САЛЕНКО: «Очень редко использую маты»

Легендарный форвард прокомментировал скандал со своим участием

  • 18.04.2020 11:14
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Олег САЛЕНКО: «Очень редко использую маты»
© ФК Динамо Киев. Олег Саленко

Известный в прошлом форвард Олег Саленко прокомментировал скандальное видео, на котором он нарушил правила карантина и вступил в конфликт с сотрудниками полиции:

«Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Когда приехали эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя. 

Полицейские предъявили мне только то, что я якобы тренирую этих ребят, хотя это неправда. Интересно, что за несколько дней до этого я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, но полицейские прошли мимо меня и даже не обратили на нас внимание. 

Полицейские составили акт, что-то там написали, я им сказал идти подальше. Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне.

Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так. Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты».

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Источник — Чемпион

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